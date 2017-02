Barça : Laporta dézingue les dirigeants !

La déroute du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (0-4) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi va laisser des traces. Au micro de la radio RAC 1, l'ex-président du club catalan Joan Laporta a poussé un énorme coup de gueule.

"Avec les joueurs que nous avons, dirigés par un Messi dont on peut attendre énormément, le message doit être la remontada. J'ai été surpris que le président du Barça ne fasse pas de déclaration hier, et c'est une preuve de plus de ce que je pense de lui. Cette direction est en train de détruire le Barça, la seule chose qu'ils ont faite, c'est profiter de ce que nous leur avons laissé et s'atteler à leurs magouilles. C'est dangereux pour le Barça d'être entre de telles mains", a fustigé Laporta.

Comme toujours, l'ancien dirigeant du Barça ne se montre pas tendre avec Josep Bartomeu...