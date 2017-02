ASSE : 3000 fans à Manchester !

ASSE : 3000 fans à Mancheste r ! « Par Damien Da Silva - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les supporters de l'AS Saint-Etienne aiment la Coupe d'Europe et vont le prouver ce jeudi (21h05) ! Pour le déplacement des Verts à Manchester United lors du match aller des 16es de finale de l'Europa League, les joueurs de Christophe Galtier pourront compter sur le soutien de 3000 fans stéphanois selon la radio RMC. "Et encore, on a été malheureusement limités parce qu’on aurait pu avoir beaucoup plus de 3000 supporters là-bas. S’ils se déplacent, c’est qu’ils y croient, ils seront derrière l’équipe. En Coupe d’Europe, tout peut arriver", a lancé le coordinateur sportif de l'ASSE Dominique Rocheteau. Si l'ASSE parvient à accrocher un bon résultat à Old Trafford, l'ambiance pourrait être dingue à Geoffroy-Guichard au retour le 22 février prochain. Si l'ASSE parvient à accrocher un bon résultat à Old Trafford, l'ambiance pourrait être dingue à Geoffroy-Guichard au retour le 22 février prochain.

