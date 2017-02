OM : sans Gomis, Garcia dévoile ses options « Par Damien Da Silva - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d’une entorse du genou droit, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Bafétimbi Gomis (31 ans, 24 matchs et 16 buts en L1 cette saison) va rater entre 4 et 6 semaines de compétition. Sans son meilleur buteur, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia va devoir s'adapter et s'ajuster. "Il y a moyen de marquer des buts sans avant-centre, il faut s'adapter, c'est l'animation qui compte. Le match référence sans lui est celui de Toulouse avec Rémy Cabella. Il n'y a pas de raison de ne pas reproduire cette performance. On doit faire comme Naples qui a dû faire sans Milik. Il avait marqué la moitié des buts de son équipe en début de saison avant de se blesser, puis Naples a réussi à marquer 50 buts depuis. On peut aussi citer l'équipe d'Espagne, qui a longtemps joué sans buteur et avec Fabregas", a confié le technicien tricolore devant les médias. En l'absence de Gomis, Rémy Cabella et Clinton Njie sont susceptibles de le remplacer à la pointe de l'attaque de l'OM. En l'absence de Gomis, Rémy Cabella et Clinton Njie sont susceptibles de le remplacer à la pointe de l'attaque de l'OM.

