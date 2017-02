Rennes : C. Gourcuff triste pour le Barça « Par Damien Da Silva - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Loin d'afficher son meilleur niveau, le FC Barcelone a explosé sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-4) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi. L'entraîneur de Rennes Christian Gourcuff a eu de la peine pour la formation espagnole, qui a été son modèle pendant des années. "J’étais triste pour le Barça, parce j’ai toujours été un grand admirateur. Les équipes vivent et meurent. Ce n’est plus le Barça que j’ai aimé. Le jeu, c’est le mouvement. Si vous n’en avez plus, vous avez beau avoir les mêmes intentions, ça n’a plus la même efficacité dans la fluidité, dans l’organisation. (...) Au contraire, Paris a été très dynamique. La différence était énorme entre les deux équipes, en termes d’impact et d’intensité. La victoire 4-0 est donc logique", a analysé le technicien breton devant les médias ce jeudi. Un constat qui rejoint finalement celui de l'ancien joueur de Manchester United Roy Keane (voir brève 14h03). Un constat qui rejoint finalement celui de l'ancien joueur de Manchester United Roy Keane ().

