OM : Zubizarreta revient sur le cas Diarra

Après un très long feuilleton, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans) a finalement trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour mettre un terme à son contrat (voir ici). Au micro de la radio RMC, le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta s'est montré soulagé par la résolution de ce cas.

"Il fallait prendre une décision pragmatique. On va juste lui souhaiter bonne chance pour son futur. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Ou rester, ou partir. C’était le moment de choisir. Je me souviens du moment où Zlatan Ibrahimovic devait quitter le Barça pour le Milan. A ce moment-là, il n’est plus question de la qualité du joueur ou d’autre chose. C’est simplement le moment de quitter un club, et il faut trouver un accord, c’est la vie", a relativisé l'Espagnol.

De son côté, Diarra pourrait attendre le prochain mercato d'été avant de trouver une nouvelle équipe ().