OM : le buteur star, Zubizarreta calme le jeu

Comme nous vous l'indiquions ces dernières semaines (voir ici), l'Olympique de Marseille aurait l'intention de recruter l'été prochain un buteur capable d'incarner le projet du propriétaire Frank McCourt sur de nombreuses années. Au micro de la radio RMC, le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta a évoqué ce dossier.

"Les buts, c’est ce qu’il y a de plus cher dans le football. (...) Même les plus grands clubs du monde ont parfois du mal à faire signer un grand buteur. On parle ici de transferts qui commencent à 70 millions d’euros et qui peuvent dépasser les 100 millions ! Evidemment, ce n’est pas notre marché. Si certains veulent rêver, ils peuvent, mais il faut avoir les pieds sur terre", a prévenu le dirigeant espagnol.

Si l'OM disposera d'un budget important, toutes les folies ne seront pas possibles...