ASSE : MU, pas le plus beau challenge de Galtier « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce jeudi (21h05), Saint-Etienne se rend à Old Trafford pour affronter Manchester United lors du 16e de finale aller de l'Europa League. Une rencontre de prestige pour l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier, qui avoue cependant avoir vécu des moments plus forts depuis son arrivée sur le banc des Verts en décembre 2009. "Ce n’est pas mon plus beau challenge, non. Les plus beaux défis c’est de gagner des trophées. Le premier défi réalisé, ça a été de sauver le club, de se maintenir. C’était ça mon plus gros défi. C’est à ce moment-là que j’ai eu la seule fois un sentiment de fierté. Car, avec les gens avec qui j’ai travaillé, nous avons sauvé un club. Mon deuxième défi a été d’amener Saint-Etienne au Stade de France. Mon troisième de ramener un trophée. Mon quatrième, c’était de commencer à gagner quelques derbies. On y est arrivé. L’Europe, c’est la cerise sur le gâteau", a estimé le Marseillais dans un entretien accordé à RMC Sport. Un exploit face à MU pourrait peut-être changer la donne... Un exploit face à MU pourrait peut-être changer la donne...

