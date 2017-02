Barça : un ancien de la maison sur le banc ?

Barça : un ancien de la maison sur le ban c ? « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur Luis Enrique pourrait quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Alors qu'un départ est dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, la déroute face au Paris Saint-Germain (0-4) mardi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions n'aurait pas forcément un impact sur son avenir. Si ses dirigeants lui laissent toujours le choix de prolonger ou non d'après El Mundo Deportivo, les médias britanniques nous informent que le coach d'Everton Ronald Koeman serait dans leurs petits papiers pour reprendre le flambeau. Auteur de l'unique but en finale de la première C1 remportée par les Blaugrana contre la Sampdoria (1-0) en 1992, le Batave garde une énorme cote en Catalogne. A noter que les entraîneurs de l'Athletic Bilbao Ernesto Valverde et du FC Séville Jorge Sampaoli sont également cités pour éventuellement prendre le relais de Luis Enrique.

