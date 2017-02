Real : pour Sergio Ramos, le Barça peut le faire

Sèchement battu par le Paris Saint-Germain (0-4) mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se retrouve dans une position très délicate avant la manche retour. Pour le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos (30 ans, 5 matchs en LdC cette saison), le club catalan a largement les capacités de renverser la vapeur.

"En Ligue des Champions, si tu commets des erreurs, les rivaux en profitent, et encore plus quand il s’agit de Di Maria et Cavani. Je n’aime pas quand le Barça gagne. Mais je n’aime pas voir des amis souffrir. La débâcle du Barça ne me surprend pas, le PSG a fait un très grand match, a estimé le capitaine merengue à l'issue de la victoire face à Naples (3-1) mercredi. Une remontada du Barça au match retour ? On s’occupe de nos affaires mais si le PSG l’a fait, le Barça peut le faire. Tout peut se passer."

Pour rappel, aucune équipe dans l'histoire n'a réussi à remonter un retard de quatre buts à ce stade de la compétition...