Real : l'hommage de Zidane à Benzema « Par Damien Da Silva - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pourtant critiqué ces dernières semaines, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (29 ans, 7 matchs et 5 buts en LdC cette saison) a répondu présent face à Naples (3-1) mercredi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Après la partie, l'international tricolore a été encensé par son entraîneur Zinédine Zidane. "On attend qu'il marque des buts, mais il a plus que ça. Il l'a encore montré ce mercredi. Je retiens l'énergie qu'il donne aux autres et le gros match qu'il a fait. Dernièrement, il en a fait plus d'un et c'est très bien. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim et James répondent toujours présent dans les grands rendez-vous", a souligné le technicien français devant les médias. Grâce à son but face au club italien, Benzema est devenu le joueur français le plus prolifique en C1.

