Barça : Roy Keane halluciné par les Blaugrana « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé par le Paris Saint-Germain (0-4) mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a livré l'une des pires performances européennes de son histoire. Même l’ancien milieu de terrain de Manchester United Roy Keane a halluciné devant la prestation cataclysmique des Catalans. "Je n’en croyais pas mes yeux. De toute évidence, c’est complètement terminé pour la qualification à ce stade, a analysé l’Irlandais au micro d’ITV Sport. Parfois, on se dit que le Barça a une défense moyenne, mais offensivement, dans le jeu, c’était épouvantable. On aurait cru qu’ils n’avaient jamais joué à ce niveau auparavant." Visiblement, le crash du Barça fait plus parler que la prestation parfaite du PSG. Visiblement, le crash du Barça fait plus parler que la prestation parfaite du PSG.

