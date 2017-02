TFC : la punchline de Dupraz avant Paris « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche (21h), le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse lors de la 26e journée de Ligue 1. Un déplacement de prestige pour les Pitchounes et leur entraîneur Pascal Dupraz. Toujours en forme en conférence de presse, le Haut-Savoyard espère faire mieux que le FC Barcelone, balayé dans la capitale (0-4) mardi à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Tout en se montrant relatif. "De quel budget dispose le Barça ? 700 millions ? Ça fait 20 fois plus que nous, non ? Alors s’ils en prennent quatre face à Paris, on peut se permettre de perdre 79-0, on aura fait mieux que Barcelone", a plaisanté le coach toulousain devant les médias. Si Dupraz ironise, il faut tout de même rappeler que le TFC a battu le PSG (2-0) cette saison à l’aller... Si Dupraz ironise, il faut tout de même rappeler que le TFC a battu le PSG (2-0) cette saison à l’aller...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+