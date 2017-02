PSG : Dugarry salue le travail d'Emery

Jamais avare de critiques à l’égard d’Unai Emery depuis le début de la saison, Christophe Dugarry a tiré son chapeau à l'entraîneur du Paris Saint-Germain suite à la démonstration face au FC Barcelone (4-0) mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour le consultant, le tacticien basque a parfaitement géré l’événement.

"Il a réussi à faire comprendre dans l’état d’esprit de ses joueurs qu’il fallait mettre ça (le pressing haut, ndlr) en place pour gagner ce match, que c’était la seule solution, et le message est parfaitement passé, a estimé le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Et c’est aussi la force de persuasion d’un coach, il a parfaitement préparé son match. Si tu presses ces équipes pendant une heure et demie, tu vas toutes les embêter donc, même le Barça peut être embêté. Et il a su trouver les mots pour que ses joueurs soient capables de le faire sans peur. Parce que c’est ce qui peut arriver quand tu joues contre le Barça."

Recruté pour effectuer ce genre de performances sur la scène européenne, Emery a réalisé un coup parfait face au Barça.