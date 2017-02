Arsenal : Wenger regrette la sortie de Koscielny

A égalité avec le Bayern Munich à la mi-temps (1-1), Arsenal a craqué en seconde période en s'inclinant finalement 5-1 lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. Au micro de beIN Sports, l'entraîneur des Gunners Arsène Wenger a regretté la sortie sur blessure du défenseur central Laurent Koscielny (31 ans, 7 matchs en LdC cette saison) à la 48e minute.

"C’était un match équilibré... puis en seconde période, on a perdu Koscielny et on a été malheureux sur le 2e but. (...) La sortie de Koscielny nous a fait un peu mal, le 3e but nous a tué puis ensuite nous avons craqué moralement. Il y avait moyen de sortir avec un bon résultat ce soir, nous avons mal géré les moments forts et nous avons baissé les bras ensuite. Il y a des fortes chances que ce soit terminé", a reconnu le technicien français.

Après une telle gifle, l'avenir à Arsenal de Wenger, en fin de contrat en juin prochain, sera en question...