LdC : Bayern 5-1 Arsenal (fini) Par Damien Da Silva - Le 15/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une seconde période éblouissante, le Bayern Munich a écrasé Arsenal (5-1) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Dès le début de la partie, les Allemands avaient sans surprise la maîtrise du ballon et Ospina devait s’employer sur une première frappe lointaine de Vidal. Sous pression, les Gunners étaient asphyxiés et Robben réalisait sa spéciale avec un tir enroulé à l’entrée de la surface qui terminait dans la lucarne opposée d’Ospina (1-0, 11e). Un classique. Réveillé par ce but, Arsenal se montrait dangereux et obtenait un penalty à la suite d’une faute de Lewandowski sur Koscielny. Si Neuer repoussait la tentative de Sanchez, le Chilien suivait parfaitement et trouvait le fond des filets d’une frappe croisée (1-1, 30e). Quelques minutes plus tard, Bellerin stoppait un centre d’Alaba de la main dans sa surface... mais l’arbitre ne bronchait pas pour la plus grande colère des Bavarois ! Alors que le Bayern se procurait une belle occasion avec une tête d'Hummels qui frôlait le poteau gauche d'Ospina, Özil perdait un duel face à Neuer juste avant la pause. La seconde période débutait mal pour Arsenal avec la blessure de Koscielny ! Déstabilisés par la sortie du Français, les Gunners craquait sur une tête de Lewandowski sur un centre de Lahm (2-1, 53e). Et ce n’était pas fini ! Dans la foulée, le Polonais effectuait une talonnade grandiose pour Thiago qui ajustait parfaitement Ospina (3-1, 56e). Quelques secondes plus tard, Lewandowski trouvait la barre puis Gibbs détournait un tir de Robben de la main juste devant sa ligne... mais l’arbitre ne sifflait toujours pas penalty ! Si Ospina sauvait les siens ensuite sur une tête de Martinez, le Colombien concédait encore un but sur une frappe de Thiago déviée dans sa cage par Xhaka (4-1, 63e). Arsenal prenait l’eau ! Dans cette seconde période à sens unique, les Munichois continuaient de pousser mais butaient sur Ospina à l’image d’un tir de Douglas Costa. Puis tout juste entré en jeu, Müller profitait d’une offrande de Thiago pour corser l’addition en fin de partie d’un tir croisé (5-1, 88e). Quel festival du Bayern ! Arsenal est quasiment éliminé avant même la manche retour... Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

