Monaco : le club veut racheter le Cercle Bruges Par Eric Bethsy - Le 15/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un communiqué publié ce mercredi, l'AS Monaco a révélé une offre pour racheter le Cercle Bruges. Toujours focalisé sur l'évolution de ses jeunes, le club dirigé par Dmitri Rybolovlev attend la réponse de la formation belge. "L'assemblée générale du Cercle Bruges va étudier et discuter de cette proposition afin de prendre une décision avant la fin du mois de février, a indiqué l'ASM sur son site officiel. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement de l'AS Monaco tournée vers les jeunes talents. Le club pourrait ainsi bénéficier du savoir-faire de 'l'école belge' tout en respectant les traditions et valeurs du Cercle Bruges, club historique du football belge." A noter que Monaco et le pensionnaire de deuxième division belge sont déjà étroitement liés puisque quatre Monégasques, à savoir Paul Nardi, Raphaël Diarra, Mehdi Beneddine et Tafsir Chérif, sont actuellement prêtés au Cercle Bruges.

