Man Utd : le président de Naples rêve d'Ibra Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- S'il s'apprête à défier le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, le président de Naples est déjà tourné vers la saison prochaine. Et Aurelio De Laurentiis rêve de voir débarquer Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 24 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) au sein de son équipe. "La signature que je rêve de réaliser ? Un de ceux que je voudrais, c'est le géant qui est à Manchester United maintenant. Je l'ai eu comme invité à un dîner à Los Angeles et il est incroyablement gentil, même s'il semble toujours en colère", a ainsi fait savoir le dirigeant napolitain, dans des propos rapportés par L'Equipe. L'ancien Parisien ne dirait pas non à Naples justement, comme le confiait récemment son agent Mino Raiola. L'ancien Parisien ne dirait pas non à Naples justement, comme le confiait récemment son agent Mino Raiola.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+