Divers : Anelka cite Gourcuff pour se défendre

Le 15/02/2017

Réputé difficile à gérer et hautain, Nicolas Anelka (37 ans) s'est défendu dans un entretien accordé à Onze Mondial. Dans son style habituel, l'attaquant français estime que les critiques qu'il subit sont liées à ses origines. "On me dit arrogant alors que je suis timide, s'est étonné l'ancien Parisien. C'est trop facile cette façon de voir les choses. Quand tu es 'renoi' et que tu viens de la cité, ta timidité devient de l'arrogance. Par contre pour un bon Français de souche style Gourcuff, c'est de la timidité. Après oui, avec les journalistes, ça peut être de l'arrogance. Quand je passe devant eux, je suis fier. Je leur fais comprendre : 'Regarde, je ne te parle pas mais mon palmarès est bien fourni. J'ai réussi sans toi'. Et ça, je sais que ça leur met le "seum". Je le fais exprès." En tout cas, le milieu du Stade Rennais n'aurait pas utilisé les mêmes mots pour s'expliquer...

