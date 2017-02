LdC : Real Madrid 3-1 Naples (fini) Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- On s'attendait à un match explosif. On n'a pas été déçu, les occasions étant légion. Au final, le Real Madrid a logiquement imposé sa loi à Naples, grâce notamment à un très bon Karim Benzema, buteur et très actif pendant une heure (3-1). Les Merengue pouvaient ouvrir le score d'entrée de jeu dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions par Benzema mais Reina avait la main ferme sur sa ligne. Dominateur, le Real se faisait pourtant surprendre. Servi par Hamsik, Insigne piégeait un Navas mal placé (0-1, 8e). Les hommes de Zinedine Zidane avaient la bonne idée de réagir rapidement. Sur une merveille de centre de Carvajal, Benzema, encore lui, remettait les deux équipes à égalité de la tête (1-1, 19e). Avant le repos, les Madrilènes pouvaient prendre l'avantage toujours grâce à Benzema, mais le Français, servi par Ronaldo, trouvait le poteau de Reina. Pourtant très discuté cette saison, l'ancien Lyonnais était l'auteur d'une première période de haut vol. C'est finalement au retour des vestiaires que le Real passait devant. Suite à un gros travail de Ronaldo, Kroos ne laissait aucune chance à Reina (2-1, 49e). Le club espagnol enfonçait le clou dans la foulée. Sur un mauvais renvoi d'Albiol, Casemiro, des 20 mètres, décochait une volée parfaite dans le petit filet de Reina (3-1, 54e). Sur la touche, Morata restait bouchée bée. En tribune, Rafael Nadal, lui, jubilait. Les Napolitains, eux, prenaient un sérieux coup derrière la tête. Malgré ça, les Italiens pouvaient se remettre dans la partie par Mertens, mais le Belge frappait de peu au-dessus. Le Napoli laissait là passer sa chance de reprendre espoir avant le retour dans trois semaines à San Paolo. Avec ses deux buts d'avance, on ne voit pas trop comment le Real, une classe au-dessus à l'évidence, pourrait se faire dérober son ticket pour les quarts de finale. Malgré ça, les Italiens pouvaient se remettre dans la partie par Mertens, mais le Belge frappait de peu au-dessus. Le Napoli laissait là passer sa chance de reprendre espoir avant le retour dans trois semaines à San Paolo. Avec ses deux buts d'avance, on ne voit pas trop comment le Real, une classe au-dessus à l'évidence, pourrait se faire dérober son ticket pour les quarts de finale.

