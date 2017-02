Lyon : Genesio se sait menacé, mais...

Restant sur 5 défaites en 7 sorties toutes compétitions confondues, Bruno Genesio se retrouve menacé au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le technicien rhodanien le sait mais ne veut pas y penser avant d'affronter l'AZ Alkmaar demain jeudi en 16e de finale aller de la Ligue Europa.

"Un entraîneur qui n'a pas de résultats et qui n'est pas dans les objectifs risque gros. Que ce soit moi ou un autre entraîneur ailleurs. Ce n'est pas nouveau et on vit avec. Je fais mon travail à 100% et je suis motivé à 100% pour bien le faire jusqu'à la fin de la saison. On fera ensuite les bilans au terme de celle-ci. Je ne suis pas obsédé par l'idée de me dire que je suis menacé ou par celle de savoir si je risque ma tête à la fin de la saison. Ce qui m'importe, c'est redresser la barre à court terme pour faire une fin de saison qui correspond aux objectifs du club", a indiqué ce mercredi en conférence de presse l'entraîneur des Gones.

Genesio a quand même intérêt à ne pas se louper face aux Néerlandais.