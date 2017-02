ASSE : F. Pogba meilleur que P. Pogba au... « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Demain jeudi, le Manchester United de Paul Pogba (23 ans, 6 matchs et 2 buts en coupe d'europe cette saison) reçoit l'AS Saint-Etienne de Florentin Pogba (26 ans, 9 matchs en coupe d'europe cette saison), son grand frère, en Ligue Europa. S'il est évidemment bien moins connu que l'ancien Turinois, le défenseur stéphanois est toutefois meilleur que son petit frère dans une certaine discipline. "Je ne ressens pas d'angoisse. Il n'y a que de l'excitation. Dans un stade mythique et face à mon petit frère, il n'y a rien de plus beau pour moi. (...) Je le bats au tennis de table, a fait savoir Florentin Pogba en conférence de presse ce mercredi. Après, on n'a pas pratiqué d'autre sport ensemble." Un grand moment à vivre pour la famille Pogba ce jeudi à Old Trafford. Un grand moment à vivre pour la famille Pogba ce jeudi à Old Trafford.

