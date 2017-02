Arsenal : Ancelotti vole au secours de Wenger « Par Romain Lantheaume - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi (20h45), le Bayern Munich et Arsenal vont s’affronter en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L’occasion pour le coach des champions d’Allemagne, Carlo Ancelotti, de commenter la situation de son homologue londonien, Arsène Wenger. Le technicien alsacien est très fortement critiqué ces derniers jours alors que les Gunners accusent 10 points de retard sur Chelsea et ont fait une croix sur le sacre en Premier League. "Wenger a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il est normal d'être critiqué à ce poste", a relativisé le technicien italien devant la presse. "Pour cette raison, je pense qu'il n'a aucun problème avec ça. Il a permis au club d'avoir une forte identité, il propose un excellent style de jeu. J'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il a accompli à Arsenal." Malgré ce soutien, Ancelotti et son Bayern, bête noire d’Arsenal, ne se priveront pas ce soir s’ils peuvent un peu plus fragiliser Wenger...

