Lille : Bielsa, Passi ne veut rien lâcher « Par Romain Lantheaume - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Hier mardi, Lille a officialisé l'arrivée de Franck Passi sur son banc jusqu'à la fin de la saison. Comme l'ancien coach de l'Olympique de Marseille est proche de Marcelo Bielsa, dont il a été l'adjoint sur la Canebière, cette nomination pourrait préparer le terrain à l'arrivée d'El Loco l'été prochain. D'après la radio RMC, le technicien argentin a même donné son accord aux Dogues (voir ici). Interrogé sur le sujet, Passi n'a rien voulu confirmer. "Avec Marcelo, on parle souvent. Je l'ai appelé dimanche quand j'ai été contacté parce que je me dois d'être sincère avec lui. Mais il n'intervient pas dans ma mission des treize matchs. Ce que je vais faire de maintenant jusqu'à la fin de la saison, ça ne concernera que moi", a affirmé le natif de Bergerac ce mercredi devant la presse. "Lorsque j'ai accepté la mission, je ne me suis pas posé la question de travailler avec Marcelo Bielsa au LOSC. Peut-être que je me la poserai un jour. Pour l'instant je pense à rester en Ligue 1", a ajouté le technicien de 50 ans. Pour en savoir plus sur la rumeur Bielsa, il faudra chercher ailleurs...

