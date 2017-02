Lyon : Depay évoque son adaptation « Par Youcef Touaitia - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recrue phare de l’Olympique Lyonnais cet hiver, l’attaquant Memphis Depay (23 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) s’adapte à sa nouvelle vie. Pour le Néerlandais, tout se passe très bien au sein d’un club qui lui facilite grandement la tâche. "Ça se passe vraiment bien. Tout le monde est très gentil avec moi et m’aide à m’intégrer rapidement. Concernant le terrain, j’essaye de m’adapter à l’équipe, à sa façon de jouer et j’essaye de créer des automatismes avec mes coéquipiers. Les choses se déroulent très bien. Je suis toujours à la recherche d’une maison où m’installer donc, pour le moment, je vis encore à l’hôtel. Par contre, j’ai eu l’occasion d’aller dans quelques restaurants et j’ai vraiment bien aimé", a assuré le Batave sur le site officiel du club. Au moins, Depay sait comment occuper son temps libre ! Au moins, Depay sait comment occuper son temps libre !

