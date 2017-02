PSG : Ménès s’enflamme pour Emery « Par Youcef Touaitia - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps critique à l’égard d’Unai Emery ces derniers mois, Pierre Ménès a a été complètement bluffé par l’entraîneur basque suite au carton du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0) mardi soir en Ligue des Champions. L’occasion pour le consultant de rendre hommage à l’Espagnol. "Evidemment, les onze joueurs ont été formidables mais s'il y en a un qu'il faut féliciter, c'est Unai Emery. Parce que là, clairement, il y aura un avant et un après PSG-Barcelone pour l'entraîneur basque. Je maintiens qu'il ne fait pas des merveilles en championnat mais dans ce grand rendez-vous, il a su transcender ses joueurs. Il a également trouvé la bonne tactique, lui qui avait battu le Barça une seule fois en 23 confrontations lorsqu'il coachait en Espagne", a estimé le journaliste sur son blog. "Il a merveilleusement préparé son coup et fait les bons choix en titularisant Di Maria, Kurzawa et Meunier à la place de Lucas, Maxwell et Aurier. Il a eu tout bon du début à la fin. Ça accrédite la thèse que cet entraîneur a une science de la Coupe d'Europe qui manquait probablement à son prédécesseur. Il faut qu'il soit félicité pour ça", a continué Ménès. "Il a merveilleusement préparé son coup et fait les bons choix en titularisant Di Maria, Kurzawa et Meunier à la place de Lucas, Maxwell et Aurier. Il a eu tout bon du début à la fin. Ça accrédite la thèse que cet entraîneur a une science de la Coupe d'Europe qui manquait probablement à son prédécesseur. Il faut qu'il soit félicité pour ça", a continué Ménès.

