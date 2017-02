Real : Zidane ne lâche pas Benzema « Par Romain Lantheaume - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Muet depuis le 12 janvier toutes compétitions confondues, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema (29 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison), traverse une mauvaise passe en ce début d’année. Pris en grippe par une partie de son propre public et par la presse espagnole, le Tricolore continue néanmoins de bénéficier de la confiance de son coach, Zinedine Zidane à quelques heures du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Naples ce mercredi (20h45). "Tout le monde peut demander davantage à un joueur comme Karim, mais il est impliqué et moi, je suis heureux de son travail, c'est le plus important. (...) Je le vois impliqué, concentré, en forme. Bien sûr que j'aimerais que Karim marque. Mais je ne suis pas le seul !", a admis l’entraîneur français mardi en conférence de presse. "L'important c'est la relation que peuvent avoir des joueurs comme Karim et Cristiano (Ronaldo). (...) Il peut marquer, il peut aussi faire marquer et surtout, faire jouer les autres." Muet depuis 433 minutes en C1 (un record depuis son arrivée à la Maison Blanche), Ronaldo doit lui aussi une revanche au public du stade Santiago Bernabeu. "L'important c'est la relation que peuvent avoir des joueurs comme Karim et Cristiano (Ronaldo). (...) Il peut marquer, il peut aussi faire marquer et surtout, faire jouer les autres." Muet depuis 433 minutes en C1 (un record depuis son arrivée à la Maison Blanche), Ronaldo doit lui aussi une revanche au public du stade Santiago Bernabeu.

