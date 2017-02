PSG : "choqué", Meunier ne réalise pas

En infligeant une claque au FC Barcelone (4-0) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a signé l’un des exploits les plus retentissants de son histoire. A l’issue de la rencontre, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 5 matchs et 1 but en LdC cette saison) avait encore du mal à réaliser l’incroyable performance accomplie par le quadruple champion de France en titre.

"Ça m’a étonné. Même moi par rapport à la passe décisive que je mets à Edi (Edinson Cavani), j’ai fait 50m tout seul. Je me suis dit : ‘comment c’est possible ?’. Ça m’a un peu choqué mais c’est tellement un travail abouti qu’en réalité, ça devait se passer parce qu’on a tout fait à la perfection, a expliqué le Belge dans des propos rapportés par la radio RMC. Je pense marquer l’histoire, je ne vais pas dire mondiale, mais ça faisait un paquet d’années que le Barça n’avait plus pris 4-0 en Champion’s League. On a prouvé qu’on avait l’effectif pour."

La France du football n’est pas près d’oublier cette rencontre !