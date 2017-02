PSG : Kimpembe applaudi dans le vestiaire !

Presnel Kimpembe (21 ans, 1 match en LdC cette saison) n’est pas près d’oublier le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0) mardi. En l’absence de Thiago Silva, forfait, le défenseur central du Paris Saint-Germain a disputé son premier match en C1, directement comme titulaire contre l’ogre catalan. Auteur d’une superbe prestation notamment face à Lionel Messi qu’il a muselé, le Tricolore a été noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici). Au moment du retour au vestiaire, le Francilien a même eu droit aux applaudissements de ses coéquipiers d’après la radio RMC !

"C’est un bosseur. Il l’a prouvé en championnat. Dès que le coach a coché son nom, on n’a eu aucun stress pour lui, on savait qu’il allait répondre présent, et il l’a fait, a souligné le milieu de terrain Blaise Matuidi (29 ans, 7 matchs et 2 buts en LdC cette saison), capitaine mardi. C’est un jeune joueur mais avec énormément de talent. Maintenant, il doit essayer de garder la tête froide et continuer à travailler, parce que ce n’est pas une fin en soi, mais bravo à lui pour ce match."

Troisième défenseur central dans la hiérarchie au PSG, Kimpembe a confirmé que l’avenir lui appartient.