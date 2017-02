Barça : une véritable catastrophe en Espagne

Le coup de tonnerre est énorme dans le monde, mais encore plus en Espagne ! Le FC Barcelone a été baladé par le Paris Saint-Germain (0-4) à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Et comme toujours, la presse ibérique ne fait aucun cadeau au Barça, qui a vécu "une catastrophe" selon Marca et a été "mortellement blessé" d'après El Mundo Deportivo.

Sans surprise, les médias catalans sont les plus incisifs notamment envers Luis Enrique, désigné comme le principal responsable de cette défaite par Sport en raison de la domination tactique d'Unai Emery avec le titre suivant : "un naufrage sans entraîneur". Et pour ce revers le jour de la Saint-Valentin, le quotidien AS a joué sur les mots en évoquant "un cœur brisé". En tout cas, en Espagne, l'aventure européenne du Barça semble déjà terminée...