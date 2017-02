Dortmund : Tuchel n'en revient pas « Par Romain Lantheaume - Le 15/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré 65% de possession et un net avantage en termes d’occasions, le Borussia Dortmund est tombé dans le piège tendu par le Benfica (0-1) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur du BvB, Thomas Tuchel, ne parvenait pas à expliquer ce résultat. "C'est possible seulement dans le football, d'aussi bien jouer et de perdre, a déploré le technicien allemand devant la presse. Heureusement, il y a un match retour." En total manque de réalisme, les Allemands ont offert un visage qui n’avait plus rien à voir avec celui de l’équipe qui a établi un nouveau record en phase de poules de la C1 avec 21 buts marqués… En total manque de réalisme, les Allemands ont offert un visage qui n’avait plus rien à voir avec celui de l’équipe qui a établi un nouveau record en phase de poules de la C1 avec 21 buts marqués…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+