PSG : le plus beau succès de Cavani « Par Damien Da Silva - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions ce mardi, le Paris Saint-Germain s'est imposé face au FC Barcelone (4-0). Présent au sein du club de la capitale depuis 2013, l'attaquant parisien Edinson Cavani (30 ans, 7 matchs et 7 buts en LdC cette saison) a savouré cette magnifique performance le jour de son anniversaire. "Depuis 4 saisons que je suis à Paris, nous avons fait des grands matchs, mais cette victoire a une saveur un peu particulière, en raison du sens de cette journée pour moi. Nous sommes tous très heureux, nous avons fait un grand travail mais, dès demain, il va falloir récupérer", a commenté l'Uruguayen pour beIN Sports. Avec un joli but, Cavani aura activement participé au succès des siens face aux Blaugrana. Avec un joli but, Cavani aura activement participé au succès des siens face aux Blaugrana.

