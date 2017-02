Dortmund : R. Guerreiro - "beaucoup d'émotion" « Par Romain Lantheaume - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fan du Benfica, le latéral gauche polyvalent Raphaël Guerreiro (23 ans, 4 matchs et 1 but en LdC cette saison) a connu une soirée compliquée avec le Borussia Dortmund en s’inclinant 1-0 sur le terrain des Aigles mardi à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré ce résultat décevant, l’international portugais a vécu un moment inoubliable. "C’était un match très particulier avec beaucoup d’émotion, de jouer dans ce stade. Je ne pensais pas qu’un jour j’arriverai à jouer contre Benfica, a reconnu l’ancien Lorientais au micro de beIN Sports, avant de se projeter vers la manche retour. On est forcément déçu du résultat, on a eu les occaz’ qu’il fallait, après on a manqué de réussite mais on ne baisse pas les bras." Les hommes de Thomas Tuchel devront renverser la vapeur à la maison lors du retour le 8 mars. Les hommes de Thomas Tuchel devront renverser la vapeur à la maison lors du retour le 8 mars.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+