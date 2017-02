Barça : Luis Enrique veut encore y croire

Lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a chuté sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-4) ce mardi. Malgré la lourde défaite de son équipe, l'entraîneur des Blaugrana Luis Enrique conserve encore un espoir de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

"J'ai vu un rival supérieur à nous, ils ont eu plus d'occasions, le résultat est simplement le reflet du match. On attendait un PSG à ce niveau, ils ont des joueurs de grande qualité. On a vu un 4-0 aussi, donc l'espoir c'est d'avoir un résultat semblable, voire mieux, au retour. On a toujours de l'espoir", a commenté le technicien catalan pour beIN Sports.

Dans l'histoire, aucun club ne s'est qualifié en C1 après avoir été battu 4-0 à l'aller ().