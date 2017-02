PSG : Emery prévient ses troupes...

Lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a surclassé le FC Barcelone (4-0). Au micro de beIN Sports, l'entraîneur parisien Unai Emery a affiché sa satisfaction, tout en restant prudent avant la manche retour au Camp Nou le 8 mars prochain.

"C’était difficile et ça va encore l’être. Ce premier match devant nos supporters, c’était important de le gagner sans encaisser de but et en terminant à onze. Il fallait le faire à la maison, mais je l’ai dit dans le vestiaire, ce n’est pas encore terminé car il reste 90 minutes. C’est une équipe très forte au Nou Camp, nous allons souffrir. On va commencer ce match à 0-0, il faut respecter ce club", a prévenu le technicien espagnol au micro de beIN Sports.

Un discours totalement logique de la part d'Emery, qui doit maintenir ses joueurs concentrés.