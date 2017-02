PSG : A. Di Maria - "c'est incroyable"

A l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a surclassé le FC Barcelone (4-0) ce mardi. Au micro de beIN Sports, l'ailier parisien Angel Di Maria (29 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa joie.

"Ce n'était pas possible de rêver d'une meilleure soirée, gagner 4-0 contre le FC Barcelone le jour de mon anniversaire c'est incroyable. On a suivi les consignes du coach, on a eu le match parfait et on est satisfait du résultat", a savouré l'Argentin.

Pour son anniversaire, Di Maria pouvait difficilement recevoir un plus beau cadeau.