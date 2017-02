LdC : Benfica 1-0 Dortmund (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plombé par son manque de réalisme, le Borussia Dortmund s'est mis en difficulté en s'inclinant 1-0 au Portugal face au Benfica Lisbonne mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Portés par les chants d'un stade de la Luz déchaîné, les hommes de Rui Vitoria démarraient fort en profitant de la fébrilité du côté gauche de la défense allemande. Mais Salvio manquait le cadre après un petit festival dans la surface. En face, le Borussia procédait par contres. Sur l'un d'eux, Dembélé lançait superbement Aubameyang mais la Panthère expédiait sa frappe au-dessus. Quel raté ! Après une entame de match très intense, le rythme baissait un peu et les visiteurs prenaient progressivement l'ascendant. Au terme d'un cafouillage dans la surface, Dembélé avait une nouvelle occasion mais sa frappe se heurtait à Lindelöf. En manque de mouvements face à un adversaire replié, le BvB tombait dans une possession stérile. Guerreiro récupérait bien un ballon à quelques mètres du but mais Aubameyang était trop court pour reprendre son centre. Percuté par Ederson à la limite de la surface, Dembélé aurait ensuite peut-être pu bénéficier d'un penalty mais l'arbitre ne bronchait pas. En difficulté avant la pause, Benfica cueillait le Borussia à froid au retour des vestiaires en ouvrant le score par Mitroglou d'une frappe en deux temps sur corner (1-0, 48e). Ce but relançait complètement les ardeurs des 22 acteurs et les hommes de Thomas Tuchel mettaient le feu devant le but adverse. Mais Aubameyang gâchait encore une belle opportunité en ne cadrant pas une frappe en pivot. Le Gabonais avait une occasion de se rattraper sur un penalty consécutif à une main de Fejsa. Mais c'était sans compter sur sa maladresse du jour puisque Ederson restait dans l'axe et repoussait sa tentative ! Les visiteurs continuaient à pousser, mais le portier brésilien, décidément infranchissable, détournait encore une frappe déviée de Pulisic. Défait sans ce fameux but à l'extérieur, le BvB devra retrouver son attaque de feu pour renverser la vapeur au retour le 8 mars à la maison… Ligue des Champions : Résultats, buteurs, classements de chaque groupe

