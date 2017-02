OM : Griezmann ne ferme pas la porte !

Antoine Griezmann (25 ans, 21 matchs et 9 buts en Liga cette saison) n'a jamais caché apprécier l'Olympique de Marseille, le club qu'il supportait dans sa jeunesse. Alors que l'OM possède un nouveau projet ambitieux, peut-on rêver d'une arrivée de l'attaquant de l'Atletico Madrid du côté de la cité phocéenne ?

"Peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Et ce n’est pas mon objectif principal, a confié Griezmann à RMC. Marseille, c’est mon club de tout petit. Après, je suis passé à Lyon, parce que c’était plus près et qu’il y avait Sonny Anderson, Juninho puis Benzema. Mais oui, tout petit, c’était Marseille. Je m’en rappelle, j’avais le maillot couleur or (1999). Je suis allé au Vélodrome une fois avec un pote et mes parents. C’était top. Aujourd’hui, je pense que c’est le plus beau stade de France avec celui de Lyon. L’ambiance est vraiment top."

Un rêve qui n'est donc pas près de se réaliser. Surtout que le championnat de France n'attire pas vraiment l'international tricolore ( voir la brève de 18h51 ).