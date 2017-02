PSG : Griezmann dévoile la clé face au Barça « Par Romain Rigaux - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone ce mardi (20h45) dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Habitué à affronter les Barcelonais avec l'Atletico Madrid, l'attaquant français Antoine Griezmann (25 ans, 32 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) donne quelques conseils aux Parisiens. "Ça va être compliqué pour Paris. En face, c’est l’une des meilleures équipes au monde, qui a toujours le ballon. Il faut défendre. La clé, ça va être de ne pas perdre trop vite le ballon. Et la mettre au fond sur le peu d’occasions qu’ils auront. (...) Les Parisiens sont chez eux. Il faut aller les chercher haut. Paris doit mettre de l’intensité dans ce match, être en équipe, que ce soit pour défendre ou attaquer", explique l'international tricolore à RMC. Et Edinson Cavani (30 ans, 31 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison) sera un précieux atout pour le PSG. "En contre-attaque, le PSG peut faire mal avec sa vitesse. Et si Cavani est bien ce soir, ça devrait le faire (sourire). Paris a les armes pour les battre. Ça va se jouer à l’aller", a ajouté l'ancien joueur de la Real Sociedad. Réponse dans quelques heures après coup de sifflet final. Réponse dans quelques heures après coup de sifflet final.

