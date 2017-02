LdC : Paris SG 4-0 Barça (fini) « Par Romain Rigaux - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant très largement, et logiquement, face au FC Barcelone (4-0) sur sa pelouse du Parc des Princes ! Paris a fait un grand chemin vers la qualification. Dès l'entame de la rencontre, les Parisiens imposaient un pressing intense à des Barcelonais incapables de conserver le ballon. Dominateur, le PSG s'offrait plusieurs grosses opportunités par Cavani et Matuidi. Et s'il y avait toujours le pied d'un défenseur ou une main ferme de Ter Stegen pour repousser les assauts parisiens, le gardien barcelonais ne pouvait rien sur un superbe coup franc de Di Maria (1-0, 18e). Le Parc des Princes pouvait exploser ! Derrière, le Barça se réveillait et parvenait à poser le pied sur le ballon. Mais seule une tentative d'André Gomes qui passait près du montant de Trapp faisait trembler des Parisiens, qui avaient besoin de souffler après une première grosse demi-heure mais profitaient des contres pour amener le danger sur le but de Ter Stegen à chaque offensive. Et si le gardien du Barça était encore décisif sur un tir de Draxler, l'Allemand du PSG ne laissait pas passer une nouvelle chance à cinq minutes de la pause d'un tir croisé (2-0, 40e) ! Paris était récompensé de sa première période parfaite. Au retour des vestiaires, les Parisiens reprenaient avec la même intensité. Le Barça ne parvenait pas à réagir et continuait de trembler sur chaque offensive parisienne, avant de craquer sur un enroulé superbe de Di Maria (3-0, 55e) ! Le PSG était en démonstration et les Blaugrana à des années lumières de leur véritable niveau, bousculés sur chaque duel, à l'instar d'un Messi mangé physiquement par le jeune Kimpembe. Cavani s'invitait à la fête en inscrivant un quatrième but pour le PSG d'une frappe croisée sur un service de Meunier (4-0, 72e). Incroyable ! En fin de match, Paris souffrait et était sauvé par son poteau sur une tête d'Umtiti. Mais les Parisiens n'encaissaient pas ce petit but qui aurait pu relancer le suspense avant le match retour au Camp Nou, le 8 mars prochain. Sauf catastrophe, le Paris SG devrait encore atteindre les quarts de finale cette saison. Cavani s'invitait à la fête en inscrivant un quatrième but pour le PSG d'une frappe croisée sur un service de Meunier (4-0, 72e). Incroyable ! En fin de match, Paris souffrait et était sauvé par son poteau sur une tête d'Umtiti. Mais les Parisiens n'encaissaient pas ce petit but qui aurait pu relancer le suspense avant le match retour au Camp Nou, le 8 mars prochain. Sauf catastrophe, le Paris SG devrait encore atteindre les quarts de finale cette saison.

