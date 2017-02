PSG : Lucas obsédé par le choc face au Barça « Par Youcef Touaitia - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Près de deux mois après le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain défie le FC Barcelone ce mardi soir (20h45) lors de la manche aller. Un rendez-vous très attendu par l'ailier parisien Lucas (24 ans, 25 matchs et 8 buts en L1 cette saison), obsédé par ce choc. "Pour être honnête, ce match m'obsède depuis plusieurs semaines. Bien sûr, on prend les rencontres les unes après les autres, mais c'est tout simplement impossible de ne pas penser à un tel rendez-vous longtemps à l'avance, a assuré le Brésilien dans un entretien accordé à So Foot. L'attente a été particulièrement difficile, car il ne faut pas laisser le stress l'emporter. Ce soir, c'est le moment de tout lâcher. Je pense que l'on est capable de faire deux grands matchs et de l'emporter." A Lucas de faire le nécessaire pour mettre le feu au sein de la défense catalane ! A Lucas de faire le nécessaire pour mettre le feu au sein de la défense catalane !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+