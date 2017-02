PSG : Suarez fait l'éloge de Cavani « Par Youcef Touaitia - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Partenaires en équipe d'Uruguay, Edinson Cavani (30 ans, 23 matchs et 25 buts en L1 cette saison) et Luis Suarez (30 ans, 20 matchs et 18 buts en Liga cette saison) seront adversaires ce mardi soir (20h45) lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. L'occasion pour le buteur catalan de faire l'éloge de la fine gâchette parisienne. "Edi est un fantastique partenaire, mais c’est quelqu’un d’assez introverti. Il est toujours souriant et n’a jamais causé le moindre problème. (...) Je ne lui trouve pas de grand défaut. Bon sur le terrain, il peut s’énerver, un peu comme moi ! Mais en dehors il est très calme, assez discret, mais hyper sympa, a assuré El Pistolero dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Il est comme un frère, comme tous ceux qui portent le maillot de l'Uruguay." Qui de Cavani ou Suarez sortira vainqueur de ce duel à distance ? Qui de Cavani ou Suarez sortira vainqueur de ce duel à distance ?

