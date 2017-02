LdC : Paris SG - Barça, les compos probables « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est un terrible coup dur pour le Paris Saint-Germain. La mauvaise nouvelle est tombée lundi soir. Pour la réception du FC Barcelone ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (20h45), le club de la capitale sera privé de l'une de ses pièces maîtresses : son défenseur et capitaine Thiago Silva, victime de douleurs musculaires. En l'absence du Brésilien, c'est le jeune Presnel Kimpembe qui devrait être aligné par Unai Emery au côté de Marquinhos. D'autant que Thiago Motta, qui aurait éventuellement pu apporter son expérience à ce poste, est lui suspendu pour ce choc. En attaque, Julian Draxler pourrait être préféré à Angel Di Maria pour accompagner Lucas et Edinson Cavani. Le Barça doit lui composer sans Javier Mascherano, à l'infirmerie, rejoint tout récemment par Aleix Vidal. Mais ses armes offensives, et sa fameuse MSN, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, sont opérationnelles. Voici les compositions probables des deux équipes : Paris SG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler. FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar. ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+