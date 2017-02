PSG : l'agent de Verratti met la pression « Par Youcef Touaitia - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Discret depuis de nombreuses semaines, l'agent de Marco Verratti (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a refait des siennes. S'il estime que le milieu de terrain se sent bien au Paris Saint-Germain, ce dernier n'hésitera pas à s'en aller s'il ne parvient pas à remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale dans un futur proche. "Notre objectif est toujours le même : gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce qui est aussi l'ambition du club. Il ne s'agit pas de faire partir Marco à tout prix, mais il veut remporter cette épreuve. Et si ce n'est pas possible au PSG, alors il le fera ailleurs", a estimé Donato Di Campli dans les colonnes de L'Equipe. Si l'Italien espère accrocher son rêve dès cette année, il faudra bien débuter dès le 8e de finale aller ce mardi soir (20h45) face au FC Barcelone. Si l'Italien espère accrocher son rêve dès cette année, il faudra bien débuter dès le 8e de finale aller ce mardi soir (20h45) face au FC Barcelone.

