Monaco : les Anglais vont s'arracher Mbappé !

Monaco : les Anglais vont s'arracher Mbapp é ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison du côté de l'AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 17 apparitions et 7 buts en L1 cette saison) devrait faire l'objet de nombreuses sollicitations dès cet été. A en croire le Daily Mirror, Tottenham et Arsenal seraient déjà entrés en contact avec le club de la Principauté en vue d'un possible transfert du jeune attaquant durant l'intersaison. L'ASM devrait toutefois effectuer le choix de conserver sa pépite au moins une saison supplémentaire pour, pourquoi pas, obtenir plus d'argent encore d'un transfert en 2018. D'autant qu'avec les départs possibles, voire programmés, de Bernardo Silva, Fabinho, Tiémoué Bakayoko et peut-être Djibril Sidibé à l'issue de la saison, les caisses monégasques seront déjà bien pleines.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+