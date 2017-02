PSG : Rabiot pas pressé de prolonger

Devenu important au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot (21 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) semble aussi mature sur et en dehors des terrains. Alors que le club de la capitale espère prolonger son contrat, qui expire en juin 2019, le plus rapidement possible, l’international tricolore ne veut pas se précipiter et attend la fin de la saison.

"Très sincèrement, je n’ai pas envie de me précipiter, de me prendre la tête avec ça. Je suis sous contrat jusqu’en 2019, ce n’est pas urgent. Je préfère rester concentré sur le football. On aura le temps d’en reparler à la fin de la saison. Le club est au courant. Ils essaient de se protéger, de prolonger le maximum de joueurs et je les comprends. Je sais qu’ils comptent beaucoup sur moi, que je fais partie d’un groupe de jeunes joueurs avec qui on peut former un nouveau noyau pour le futur", a estimé le Parisien dans un entretien accordé au Figaro.

Serein comme Rabiot.