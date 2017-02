PSG : Dugarry attend une idée d'Emery « Par Eric Bethsy - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement pointé du doigt, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery sera attendu au tournant contre le FC Barcelone, à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi (20h45). De son côté, Christophe Dugarry attend une surprise tactique de la part de l’Espagnol. "J’attends de lui qu’il invente quelque chose, a prévenu le consultant de RMC. J’imagine plus un 4-2-3-1 pour poser plus de problèmes, pour apporter plus d’équilibre. Son 4-3-3, on l’a vu, il peut être en difficulté à Dijon ou contre Lille. Par moments, ce dispositif est en difficulté. Je ne sens pas une machine qui a la maîtrise du ballon. C’est son match. Tactiquement, il doit nous sortir quelque chose. Il connaît tellement bien le Barça. Il connaît bien ses joueurs aussi. J’attends une idée de sa part." Espérons pour le PSG que l’ancien coach du FC Séville sera plus inspiré que son prédécesseur Laurent Blanc, peu épargné après son 3-5-2 contre Manchester City en quarts la saison dernière... Espérons pour le PSG que l’ancien coach du FC Séville sera plus inspiré que son prédécesseur Laurent Blanc, peu épargné après son 3-5-2 contre Manchester City en quarts la saison dernière...

