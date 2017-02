PSG : le conseil de Pauleta contre le Barça « Par Eric Bethsy - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé sur le plateau de L’Equipe TV, Pauleta a conseillé le Paris Saint-Germain avant son huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone mardi (20h45). Selon l’ancien buteur parisien, les hommes d’Unai Emery devront presser haut, comme le font la plupart des adversaires des Blaugrana. "C'est possible de battre cette équipe, a confié le Portugais. Dans le championnat d'Espagne, ils ont perdu des points et des matchs. Je crois que Paris a un coup à jouer sur ce match aller. (...) Si on regarde tous les matchs que Barcelone a perdus, on remarque que les adversaires ont toujours fait un pressing haut. A chaque fois que le pressing est haut, Barcelone est en difficulté car c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon et construire son jeu. Mais c'est vrai aussi que s'ils arrivent à sortir de ce pressing, ça devient très difficile d'arrêter les trois joueurs devant." Avec des espaces, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar pourraient se régaler... Avec des espaces, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar pourraient se régaler...

