ASSE : Corgnet n'y croyait presque plus « Par Eric Bethsy - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussé vers la sortie l’été dernier puis cet hiver, le milieu de l’AS Saint-Etienne Benjamin Corgnet (29 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) a peut-être bien fait de s’accrocher. Habitué à l’équipe réserve, l’ancien Dijonnais était convoqué pour affronter Lorient (4-0 pour les Verts) dimanche en championnat et a même eu droit à une entrée en jeu en fin de rencontre. Une récompense plutôt inattendue. "Le plus important était de revivre dans ce groupe, a réagi le Stéphanois dans Le Progrès. Ce sont des sensations, des émotions qui manquent quand on est souvent avec la réserve. Ça commençait à être long. Je me disais que j’allais peut-être finir sur ça à Saint-Etienne et ça ne m’enchantait pas. Maintenant, j’espère continuer. J’espère pouvoir apporter le maximum à mon équipe et me donner aux entraînements pour montrer au coach que je veux encore y être. J'ai deux mois pour le faire changer d'avis." L'entraîneur Christophe Galtier ne demande que ça. L'entraîneur Christophe Galtier ne demande que ça.

