Man Utd : Martial, un rival de l'ASSE « Par Eric Bethsy - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En tant que joueur formé à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 14 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) voit toujours l’AS Saint-Etienne comme un rival. Le 16e de finale d’Europa League entre les deux équipes aura donc une saveur de derby pour l’international français. "Il y avait une grosse rivalité quand j'étais encore à Lyon, s’est souvenu l’ancien Monégasque sur le site officiel de MU. C'est toujours une ambiance électrique et ce sont de gros matchs, le genre que tous les joueurs aimeraient jouer. Donc j'ai toujours ce petit côté rival quand je vais jouer contre eux. On sait que ça va être un match difficile mais si on joue avec notre qualité, je pense que qu'on pourra faire de belles choses. Ce serait bien si je pouvais marquer contre eux, mais le plus important c'est qu'on gagne et si je peux marquer, ce sera un plus." Une manière de venger l’OL, battu (2-0) à Geoffroy-Guichard le 5 février dernier. Une manière de venger l’OL, battu (2-0) à Geoffroy-Guichard le 5 février dernier.

