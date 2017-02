Lille : le mercato fautif pour Palmieri « Par Romain Rigaux - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le rachat du LOSC par Gerard Lopez, les Dogues ont voulu marquer le coup cet hiver en recrutant sept joueurs durant le dernier jour du mercato. Problème, le club nordiste n'avance plus depuis avec trois défaites consécutives (Lorient, PSG, Angers). Pour le latéral gauche Julian Palmieri (30 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison), le mercato a rompu la dynamique. "Patrick (Collot, l'entraîneur du LOSC) avait mis quelque chose en place avant le mercato. Maintenant c'est différent et compliqué car les nouveaux joueurs ne parlent pas la même langue. C'est une barrière. J'espère qu'ils prennent des cours. Ce n'est pas à nous de parler anglais ou portugais. Il faut tout recommencer. (...) Il faut que l'on se remette le cerveau à l'endroit et que les nouveaux s'intègrent. Mine de rien, on revenait bien et maintenant avec les recrues, ça change tout. On perd trois matchs en une semaine. Il faut se serrer les coudes", a déclaré l'ancien Bastiais à La Voix du Nord. Avant l'arrivée des recrues, Lille restait sur six matchs sans défaite, dont trois victoires. Avant l'arrivée des recrues, Lille restait sur six matchs sans défaite, dont trois victoires.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+